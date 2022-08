Sampdoria, Torreira al Galatasaray: virata su Villar

GENOVA - Mikkel Damsgaard lascia la Sampdoria e vola al Brentford, i blucerchiati però non riescono a chiudere per il ritorno di Lucas Torreira – che dall'Arsenal va al Galatasaray – e virano ora a tutta forza su Gonzalo Villar della Roma. Dopo un breve tira e molla il Brentford è riuscito a chiudere per Damsgaard convincendo la Samp con un'offerta da 20 milioni (14 di parte fissa più di 6 di bonus) e venendo incontro di fatto a quelle che erano le richieste iniziali della società guidata da Marco Lanna . Ai blucerchiati non arriverà però Torreira. La Samp ha pareggiato le richieste dell'Arsenal per il cartellino (8 milioni, il giocatore era in scadenza nel 2023) ma non è riuscita a competere con l'offerta del Galatasaray a livello di ingaggio: 3 milioni contro gli 1,8 messi sul piatto dai blucerchiati. Alla fine dunque Torreira ha preferito accettare la corte dei turchi (contratto sino al 2026), uno stipendio più alto rispetto al ritorno in serie A e all'idea anche romantica di riabbracciare la Samp dove aveva già giocato dal 2016 al 2018 proprio con Giampaolo in panchina. Ora la Samp vira a tutta forza su Villar della Roma: la trattativa è in atto da settimane, i giallorossi chiedono il prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni ma i blucerchiati contano di strappare condizioni migliori. Ufficiale intanto il ritorno alla Samp di Filip Djuricic , ex Sassuolo: contratto di due anni e opzione sino al 2025.