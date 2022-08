Sampdoria, sempre viva la pista Villar: in standby Gabbia

GENOVA - La Sampdoria mantiene sempre viva la pista Gonzalo Villar con la Roma. Dal Napoli, intanto, è in arrivo in prestito il portiere Nikita Contini che farà il secondo di Audero. Il club partenopeo attende prima la chiusura con il Chelsea per Kepa. Situazione di stallo, invece, per quanto riguarda il reparto difensivo dei blucerchiati. Il profilo di Matteo Gabbia del Milan piace ma per il momento non si registrano passi in avanti. La Sampdoria deve prima liberare un posto: sul piede di partenza l'ex Inter, Jeison Murillo, tornato in Liguria dopo il prestito al Celta Vigo. Piccola parentesi su Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, che sembrava ad un passo dala Galatasaray, non è tanto convinto di volare in Turchia e starebbe riflettendo sulla possibilità di tornare alla Sampdoria.