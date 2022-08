Sampdoria, accelerata con la Juve per Rugani

GENOVA - La Sampdoria cerca di accelerare i tempi per completare la rosa a disposizione di Giampaolo. La nuova priorità diventata la corsa per arrivare a Daniele Rugani a cui la Juventus ha dato il via libera per la partenza. Era concreta un’offerta del Galatasaray (a proposito: a un passo l’approdo di Mertens in Turchia al “Gala”) ma il difensore preferisce rimanere in Italia dove la corsa, che all’inizio vedeva impegnato anche l’Empoli, si è ridotta a Verona e appunto Samp con i blucerchiati in vantaggio: già oggi l’incontro forse decisivo con la Juventus. L’altro nome caldo è Villar: il centrocampista spagnolo della Roma sarà annunciato oggi con la formula del prestito con diritto di riscatto. In salita la strada che può riportare Torreira a Genova, ma si è aperta una nuova pista che porta al centrocampista Uros Racic del Valencia mentre in attacco l’ultimo nome è quello del danese Hojlund del Graz.