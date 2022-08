Sampdoria, Delle Monache a titolo definitivo dal Pescara

GENOVA - La Sampdoria, attraverso il proprio sito web, ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache (nato a Cappelle sul Tavo, Pescara, il 3 febbraio 2005)". Contestualmente, si apprende dal comunicato del club blucerchiato, "gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo allo stesso Delfino Pescara 1936". Inoltre, la Sampdoria ha annunciato "di aver ceduto a titolo temporaneo alla Pro Sesto 1913 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erik Gerbi". Per il Pescara invece non solo l'operazione Delle Monache: i biancazzurri hanno annunciato l'accordo con l'Atalanta "per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erdis Kraja", e infine il Pescara ha reso noto "di aver raggiunto l’accordo con la Società Frosinone Calcio, per la cessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto, per le prestazioni sportive del calciatore Milos Bocic".