GENOVA - Andrea Poli si propone per tornare alla Sampdoria. Il centrocampista - 32 anni - è svincolato dall'Antalyaspor in Turchia e vuole rientrare nel campionato italiano. Poli è cresciuto nel vivaio della Samp (con cui ha vinto uno scudetto Primavera nel 2008) e il suo tesseramento sarebbe un vantaggio in termine di lista. In arrivo alla Samp Gonzalo Villar in prestito dalla Roma: visite mediche domani. Altra ufficialità la cessione di Damsgaard al Brendford.