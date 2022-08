Sampdoria, è fatta per Damsgaard al Brentford

GENOVA - Manca solo l'annuncio ufficiale che arriverà domani dopo le visite mediche, poi Mikkel Damsgaard sarà un giocatore del Brentford. Il centrocampista danese della Sampdoria oggi è partito per Londra e domani firmerà il contratto che lo legherà al club inglese per i prossimi quattro anni. Il passaggio del danese al Brentford si era inceppato per il mancato accordo sulle commissioni agli agenti, problema rientrato. Per la Sampdoria una cessione importante dal punto di vista del bilancio: 14 milioni più 6 di bonus. Sul fronte della difesa piace tantissimo Rugani della Juve con la Samp che pagherebbe metà del suo ingaggio (circa un milione e mezzo di euro) ma la trattativa non si sbloccherà fino a quando il colombiano Murillo non deciderà il suo futuro visto che il centrale piace molto in Turchia. Intanto il club ha annunciato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del serbo Ivanovic, attaccante di 18 anni, dal Vojvodina. Sul fronte delle trattative continua il pressing sulla Roma per avere in prestito con diritto di riscatto il centrocampista spagnolo Villar.