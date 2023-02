Sampdoria, in arrivo Jesé Rodriguez: dal Real al Psg, ora la Serie A

La Sampdoria è pronta a rinforzarsi con l'arrivo dell'ex Real Madrid e Psg Jesé Rodriguez . L'ala è reduce dall'esperienza in Turchia con l'Ankaragücü ed ora ha intenzione di rimettersi in mostra in Italia, dopo un periodo che ha visto la sua stella in declino, a causa anche di problemi extra campo.

Jesé riparte dalla Sampdoria

La Sampdoria è pronta ad accogliere l'attaccante spagnolo Jesé Rodriguez. Con la maglia dell'Ankaragücü ha realizzato solo due gol in quattordici partite, partendo spesso dalla panchina. Dopo la rescissione del contratto, di comune accordo con il club, il calciatore ha accettato la proposta dall'Italia e dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2023. Dal Real Madrid e il Psg alla Serie A, senza dimenticare il giro di maglie con Stoke City, Betis, Sporting Lisbona e Las Palmas. Il suo ingaggio sarà ufficializzato dopo la cessione di Omar Colley al Besiktas. Stankovic rinforzerà così il suo attacco, aggiungendo estro e fantasia, sperando di recuperare un calciatore che in passato era considerato tra i più luminosi. In mattinata ha effettuato le visite mediche, poi arriverà nero su bianco e quindi il primo allenamento a Bogliasco con i nuovi compagni di squadra. I blucerchiati aggiungono così un altro nome internazionale dopo l'acquisto di Winks della scorsa estate per potersi rialzare in classifica.