Sampdoria, Jesé Rodriguez è blucerchiato: quanti titoli vinti dallo spagnolo!

La Sampdoria , reduce dal pari beffa in campionato contro il Monza , ha ufficializzatto l'arrivo di Jesé Rodriguez . L'esterno d'attacco spagnolo era svincolato dopo la fine della sua avventura con i turchi dell' Ankaragücü. Un rinforzo di esperienza e qualità per Dejan Stankovic . Il ventinovenne nato a Las Palmas de Gran Canaria , che può vantare un palmares di tutto rispetto, proverà a dare il suo contributo per conquistare la salvezza.

Sampdoria, ecco Jesé: che palamares!

Sulla bacheca di Jesé ci sono tre Supercoppe di Francia, sollevate tra il 2017 e il 2020 con la maglia del PSG con cui ha alzato al cielo anche due Coppe di Lega nel 2017 e nel 2020 quando con il Paris ha vinto la Ligue 1. Una carriera ricca di soddisfazioni iniziata da giovanissimo quando nel 2012 si è laureato campione d'Europa con l'Under 19 spagnola di cui è stato capocannoniere nella manifestazione con 5 gol. Quella Spagna in cui, con il Real Madrid, ha conquistato una Coppa del Re (2014), una Supercoppa Europea (2015) e soprattutto trionfato nella Liga (2012), per due volte in Champions League (2014 e 2016) ed altrettante in Coppa del Mondo per club (2014 e 2015). Scocca l'ora della prima avventura in Italia sulle orme di Pedro, ex rivale in blaugrana.