Berardi-Milan e Scamacca-Inter, Carnevali si gode il derby in tribuna

MILANO - Giovanni Carnevali ha seguito dalla tribuna il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan: due squadre con le quali parlerà prossimamente. Nella lista dei desideri delle due suadre milanesi, sono infatti presenti tanti nomi del Sassuolo. A breve i rossoneri infatti chiederanno nuovamente informazioni sulla valutazione di Berardi, profilo individuato per rinforzare la fascia destra del Milan (l'altro è Asensio). La valutazione di 25-30 milioni è troppo alta per il Milan che dovrà capire se c'è margine di manovra, così come potrebbe avere proprio in Berardi un alleato: l'esterno potrebbe decidere di dare una svolta per la propria carriera e conseguentemente spingere per la destinazione Milan, convincendo così il Sassuolo ad abbassare il prezzo. Piace anche Traore, ma il Milan sulla sinistra ha già Leao. Difficile poi che si parli di Scamacca, visto che il Milan ha bloccato Origi. Scamacca, del resto rimane invece l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter, scelto come erede di Dzeko, con l'idea di affiancarli per una stagione e poi puntare su Scamacca. E poi con l'Inter Carnevali parlerà anche di Frattesi, ma occhio alla concorrenza della Juventus.