Frattesi: “Le voci di mercato fanno piacere, in estate si vedrà”

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il rammarico è tanto, abbiamo preparato bene la partita ma dovevamo essere più bravi a fruttare le occasioni che abbiamo avuto. Se poi non la chiudi rischi di pagare ma ripartiamo dalla prestazione". Alla domanda su quanto incida la stanchezza sul suo rendimento, il giovane azzurro ha risposto: "Un po' sì, ogni tanto esagero ma giocare con questo tipo di squadre di aiuta molto. Spero di tornare al gol il più presto ma quello che conta è la vittoria della squadra, anche se oggi non è arrivata". Infine, in merito al suo futuro, ha dichiarato: "Le voci fanno piacere ma nella testa c'è solo il Sassuolo, la squadra che mi ha permesso di farmi vedere. Poi vedremo comunque in estate, quel che sarà sarà".