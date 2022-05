Sassuolo, Carnevali: "Nessuna offerta ufficiale per Scamacca"

Carnevali e l'interesse per Casadei e Pinamonti

Di Gianluca Scamacca, pezzo pregiato del Sassuolo, dice: "Non c'è nessun tipo di richiesta ufficiale e abbiamo altri giocatori importanti per i quali ci potrebbero essere delle opportunità . Ma il desiderio del Sassuolo è cercare di mantenere la squadra il più competitiva possibile. Ci aspetta un campionato difficile e non ci priveremo dei nostri giocatori migliori facilmente". Carnevali si aspetta comunque un mercato "con un numero di trasferimenti ridotto" viste le difficoltà economiche che accomunano tante società. Per quanto riguarda i giocatori in orbita Sassuolo conferma l'interesse per il giovane attaccante Cesare Casadei ("l'avevamo richiesto già l'anno scorso all'Inter, ma non vorranno privarsene perché è un giocatore di grande prospettiva") mentre chiude ad Andrea Pinamonti, di proprietà dell'Inter e reduce da una bella stagione nell'Empoli: "È complicato, oggi è un giocatore che può ambire a club più importanti e con valori di mercato non accessibili per noi".