Gnonto nel mirino del Sassuolo, Carnevali: "Contatti avviati"

SASSUOLO - L'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo , Giovanni Carnevali , conferma l'interesse del club neroverde su Wilfried Gnonto , protagonista indiscusso di Italia-Germania di Nations League : "È un ragazzo che rientra nella filosofia nostra, avevamo preso qualche contatto precedentemente ". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carnevali ammette anche che sarà complicato strappare il giovane talento dello Zurigo all'agguerrita concorrenza: " Ora dopo la partita dell'altro giorno le cose di certo cambiano ". I club in Italia non hanno pazienza nel lanciare ma soprattutto aspettare i talenti ma Gnonto rappresenta un'eccezione e può rappresentare il viatico per una netta inversione di tendenza: "Wilfried Gnonto dimostra quanto a volte per questi ragazzi giovani bisogna saperli aspettare e farli giocare ".

Sassuolo, Carnevali sul futuro di Scamacca: "Per ora non c'è nulla..."

Il direttore generale neroverde dà un suo parere sulla sessione estiva definendola "interessante" e allontana, almeno a parole, le pretendenti per i pezzi pregiati del Sassuolo: "In casa Sassuolo si sta muovendo già qualche cosa. Noi ci apprestiamo a giocare il decimo campionato consecutivo in Serie A e il nostro desiderio è quello di mantenere il più possibile inalterata la nostra rosa". Questo è l'obiettivo di Carnevali che non si sbilancia quando parla del futuro di Gianluca Scamacca: "Di concreto al momento non c'è nulla. È chiaro che per giocatori come lui o qualche altro ci sono già contatti con altre società. È presto per dire qualche cosa. Per loro anche la vetrina della Nazionale può essere importante", ha aggiunto.