Sassuolo, il Psg piomba su Scamacca

SASSUOLO - C'è un valzer delle punte pronto ad aprirsi con il prossimo mercato. E tra suggestioni, ipotesi e sondaggi, rimbalzano le notizie anche clamorose. Ad esempio la Fiorentina è stata accostata a Luis Suarez, arrivato in scadenza all'Atletico Madrid. Una suggestione, come è stata quella di Cavani, poi smentita, per il club viola, che piuttosto punta su Andrea Pinamonti e intanto lavora su Torreira, Dodò dello Shakthar e Maxime Lopez del Sassuolo. Ma proprio sui neroverdi rimbalza l'ultima voce relativa al mercato internazionale degli attaccanti: sulla punta infatti sarebbe piombato il Psg, che nel frattempo deve cercare una sistemazione per Icardi, il cui ingaggio milionario spaventa i club interessati.