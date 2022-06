Carnevali su Scamacca: "È interessante per molte società"

"Scamacca? Credo sia un giocatore interessante per molte società". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Sull'attaccante neroverde, che ha realizzato 16 gol in campionato in questa stagione, c'è anche il Psg: "Luis Campos è un mio amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della conversazione". Infine sul possibile sostituto per Scamacca: "Agustin Alvarez? Non lo abbiamo ancora definito, spero di riuscirci nel giro di qualche ora. Se ci riusciremo, lo accoglieremo molto volentieri. È un giocatore importante, sarà un'arma in più".