SASSUOLO - Movimento in uscita per il Sassuolo che annuncia una cessione a titolo definitivo. Jens Odgaard, infatti lascia a titolo definitivo il club emiliano per accasarsi all'Az Alkmaar. Lo dice direttamente il club con una nota ufficiale: " L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Odgaard Jens (classe ’99, attaccante): ceduto a titolo definitivo all’AZ Alkmaar" - recita il comunicato della società neroverde.