Sassuolo, Il terzino Aurelio passa al Pontedera

SASSUOLO - Definito il passaggio del giovane terzino sinistro classe 2000, Giuseppe Aurelio, dal Sassuolo al Pontedera. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club toscano annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive del terzino sinistro, classe 2000, Giuseppe Aurelio. Giocatore duttile e con grandi doti fisiche, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo, facendo poi esperienza in Serie C con le maglie di Cesena, Imolese e Gubbio. Il giocatore, che arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, ha firmato un contratto biennale con la società Granata. In bocca al lupo Giuseppe e benvenuto in famiglia".