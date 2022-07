Calciomercato Sassuolo, per Scamacca c'è l'affondo del West Ham

SASSUOLO - Trattative calde in casa Sassuolo, riguardo la vicenda Scamacca. Nelle ultime ore va registrato l’inserimento del West Ham. Il club inglese, di fronte ai tentennamenti del Psg, ha deciso di tentare l’affondo offrendo, oltre che i milioni al Sassuolo, il palcoscenico della Premier all’attaccante. Il Sassuolo, intanto, continua ad attendere l’evoluzione della trattativa per la cessione di Frattesi alla Roma: ieri il ds giallorosso Tiago Pinto ha incontrato il manager del centrocampista. I giallorossi cercano altri elementi di sostanza in mezzo al campo e ieri hanno sondato l’Atalanta per Mario Pasalic: operazione non semplice.