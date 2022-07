Sky Sports Uk: "Scamacca, il West Ham ha offerto al Sassuolo 40 milioni"

LONDRA (Regno Unito) - " Il West Ham ha offerto 40 milioni di euro al Sassuolo per Gianluca Scamacca, la richiesta è però di 50 ". È quanto affermato da Sky Sports Uk, secondo cui il club inglese avrebbe scelto il giovane talento scuola Lazio e Roma - seguito con attenzione anche dal Paris Saint-Germain - per rinforzare il proprio attacco in vista della nuova stagione ormai alle porte. Sull'alternativa, Armando Broja del Chelsea, sarebbe infatti arrivato il veto del tecnico Thomas Tuchel, spegnendo sul nascere la trattativa.

"Scamacca è considerato il nuovo Ibrahimovic"

I 16 gol realizzati in questa stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo hanno regalato a Gianluca Scamacca un appeal internazionale. Nel Regno Unito - specifica sempre Sky Sports Uk - si parla di lui come dell'attaccante su cui la Nazionale italiana costruirà i successi futuri. Si ritiene, nonostante la carta d'identità dica ancora soltanto 23 anni, che la sua crescita sia stata limitata da alcuni prestiti poco formativi, come le due esperienze in Olanda e quella in Serie B con l'Ascoli, ma che abbia il potenziale per raggiungere il livello di Zlatan Ibrahimovic.