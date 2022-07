Sassuolo: con Scamacca al West Ham, può arrivare Pinamonti

SASSUOLO - E dunque alla fine Gianluca Scamacca giocherà in Premier League con la maglia del West Ham e il Sassuolo incasserà 40 milioni di euro tra fisso e bonus. La notizia ne ha pavlovianamente innescata un’altra: la possibilità che ora Andrea Pinamonti si trasferisca al Sassuolo. Troppo pavlovianamante: vediamo perché. Intanto il Sassuolo ha già preso il sostituto del centravanti: Agustin Alvarez , attaccante uruguaiano di 21 anni già nel giro della nazionale su cui i neroverdi punteranno con decisione. Senza nessuna intenzione di reinvestire tutto quanto incassato per la cessione di Scamacca, tanto è vero che hanno comunicato a Berardi e a Raspadori (si sono riaccese voci di un interessamento del Napoli) che è bene si concentrino su un’altra stagione da protagonista in Emilia. E anche riguardo a Frattesi si registrano frenate non strategiche, da tempo con la Roma e ora anche con il Milan, ma su Frattesi meglio tenere uno spiraglio aperto. Per carità: anche l’ipotesi Scamacca al Sassuolo non va cestinata definitamente (le certezze nel mercato son fatte per sbatterci il capo) ma ora le notizie raccontano di una preferenza dell’attaccante verso l’Atalanta che sta trattando con l’Inter da tempo. Quanto al Sassuolo, l’ultimo attaccante accostato ai neroverdi è De Luca della Samp.