Sassuolo, Scamacca: visite mediche e firma con il West Ham

LONDRA - Gianluca Scamacca sta svolgendo le visite mediche di rito con il West Ham. Manca poco all'ufficialità del trasferimento al club londinese, con il giocatore che è atterrato ieri sera a Londra. Il West Ham ha raggiunto l'accordo economico con il giocatore e con il Sassuolo: alla società emiliana andranno 36 milioni di euro (più6 di bonus) per il cartellino dell'attaccante azzurro, mentre il giocatore firmerà un contratto sui 3 milioni di euro a stagione. In più il Sassuolo si è riservato un 10 per cento sulla eventuale futura rivendita del centravanti.