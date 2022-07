Carnevali: "Raspadori? C'è il Napoli. Roma-Frattesi, la trattativa è ferma"

Ai microfoni di Sky l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato in uscita del club, con molti gioielli apprezzati da tantissime squadre italiane: "Frattesi? Per lui c'è stato più di un contatto con la Roma, ma al momento la trattativa è ferma perché la loro proposta non si avvicina alla nostra richiesta. Raspadori? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora".