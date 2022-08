Sassuolo, accelerata per Laurientè e Orsolini

SASSUOLO - Continua a tener banco in questi giorni la questione Raspadori in casa Sassuolo. "Jack" ha manifestato la sua voglia di provare una nuova avvenutura alla corte di Luciano Spalletti al Napoli e pare abbia già trovato un accordo con il club partenopeo a 2,4 milioni di euro per 4 anni. Il Sassuolo, dunque, ha aperto alla cessione dell'attaccante classe 2000 ma non intende scendere sotto la quotazione di 30 milioni e non accetta rateazioni. La sensazione è che la trattativa possa andare in porto, anche perchè il club neroverde ha accelerato su due operazioni in entrata: l'attaccante francese Laurientè del Lorient, obiettivo anche del Torino, e Orsolini del Bologna. Sullo sfondo i nomi di Sansone e di Pinamonti, con quest'ultimo che ha dato l'ok all'Atalanta che appare però ancora incerta sul da farsi.