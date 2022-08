Il Sassuolo brinda: ecco Pinamonti

SASSUOLO - Il Sassuolo ha il suo nuovo attaccante: Andrea Pinamonti. Il club emiliano ha definito l’accordo con l’Inter per 20 milioni di euro (il più caro nella storia del Sassuolo) mentre per il giocatore, atteso oggi per le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni annui. Il suo arrivo in Emilia, nelle speranze del Napoli, dovrebbe sbloccare la trattativa per Giacomo Raspadori: il club partenopeo ha messo sul piatto 25 milioni più di 5 di bonus senza percentuali sulla futura rivendita. Basterà? Stando a quanto trapela dal clan neroverde non è così scontato, per questo i tempi potrebbero allungarsi nonostante il giocatore abbia manifestato già la volontà di trasferirsi sotto il Vesuvio.