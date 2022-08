Sassuolo, ufficiale Pinamonti dall'Inter: i dettagli dell'affare

SASSUOLO - Adesso è anche ufficiale: Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore del Sassuolo, come annunciato dal club emiliano a pochi giorni dal debutto in campionato che vedrà gli emiliani far visita alla Juventus nel posticipo della prima giornata di Serie A in programma a Ferragosto. Qui di seguito i termini dell'accordo raggiunto con l'Inter.