Dionisi: "Raspadori? Bisogna solo pensare a sostituirlo al meglio"

SASSUOLO - Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Lecce. "I risultati con Modena e Juventus nascono da prestazioni e avversarie differenti. Ci dicono che bisogna migliorare, a partire dalla gara con il Lecce, che arriverà con grandi motivazioni. Sono una squadra ben allenata, molto organizzata, fanno una fase di attesa molto pericolosa perché molto aggressiva. Come tutte le neopromosse, verrà con entusiasmom - ha dichiarato - Rispetto alla gara di Torino cambierò qualcosa nella formazione, Pinamonti dovrebbe partire titolare, con la Juve veniva da pochi allenamento ma domani sarà differente. Raspadori? Al momento l'addio non è ufficiale, parliamo di condizionale ma comunque era nell'aria. Se hai giocatori giovani e bravi è normale che le squadre blasonate possano venire a prenderli. Possiamo solo guardare avanti e cercare di sostituirli nel migliore dei modi. E chi è arrivato ha le carte in regola per sostituire chi è partito. Sicuramente ora non siamo in troppi, siamo abbastanza ma potremmo essere qualcuno in più. L'infortunio di Muldur è una tegola in più, perdiamo un giocatore che ha giocato tanto, ma tornerà più forte di prima".