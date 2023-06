Frattesi, l'Italia e il mercato in conferenza: "Devo scegliere il futuro"

Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale dove gli azzurri si preparano in vista di Spagna-Italia , valida per le semifinali di Nations League in programma giovedì 15 giugno alle 20:45 .

Frattesi in conferenza stampa: il futuro e il mercato

Tempo di bilanci per il centrocampista del Sassuolo: "Quest'anno all'inizio non è stato facile, ma devo ringraziare il club e il mister per avermi permesso di fare le cose con calma. Quella in arrivo sarà un'estate importante per me. Dovrò prendere delle decisioni importanti. Le voci di mercato non mi disturbano perché se si parla di te vuol dire che hai fatto bene. Devo continuare a lavorare così. Al resto penseranno Carnevali e il mio procuratore al quale ho detto di chiamarmi solo in caso di cose importanti".

Sulla possibile destinazione: "Farò delle considerazioni anche in base al modulo. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due. Nella mia carriera sono sempre andato avanti passo dopo passo, penso che abbia bisogno di fare prima un altro passaggio in un'altra squadra italiana e solo dopo andare all'estero. Sono convinto che prima o poi ci andrò. Mister Mancini è molto attento anche ai giocatori delle squadre di media classifica ma giocare delle partite con un appeal diverso ti dà più spessore. Quli garanzie chiderò? Nessuna perché in un top club nessuno può dartele".