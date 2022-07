Spezia, idea Sportiello in porta: per la difesa piace Nuytinck

SPEZIA - Nuova idea per la porta dello Spezia. Il club ligure starebbe pensando a Marco Sportiello dell'Atalanta. In difesa è fatta per Caldara in prestito dal Milan, con i rossoneri che pagheranno metà dell'ingaggio del giocatore classe '94. Il riscatto dell'ex Venezia è fissato a 3 milioni di euro. A centrocampo ufficiale l'arrivo dello svedese 32enne Albin Ekdal, che si è svincolato dalla Sampdoria e ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile. Tornando alla difesa, l'obiettivo del club del presidente Robert Platek si chiama Bram Nuytinck dell'Udinese.