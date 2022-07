Spezia, dopo Maldini vicino il ritorno di Kovalenko

LA SPEZIA - Doppio colpo in entrata per lo Spezia di Luca Gotti. Il club ligure ha perfezionato l'arrivo in prestito dal Milan di Daniel Maldini, centrocampista offensivo 20enne figlio di Paolo. Curioso il fatto che proprio allo Spezia allo stadio Picco Daniel segnò il suo primo gol in Serie A il 25 settembre scorso. Oltre a Maldini, il club spezzino è pronto ad accogliere nuovamente Viktor Kovalenko dall'Atalanta. Il centrocampista ucraino nella passata stagione ha collezionato 27 presente con 1 gol e 4 assist in prestito in Liguria. Per quanto riguarda le uscite, previsto un incontro domani a Roma con la Lazio per trattare il passaggio del portiere Ivan Provedel al club biancoceleste.