Spezia, ore decisive per Dragowski dalla Fiorentina

LA SPEZIA - Ore decisive per il passaggio di Dragowski allo Spezia a titolo definitivo. La Fiorentina è in continuo contatto con il club ligure che, pur avendolo convocato per un’amichevole, ha ormai concluso la cessione di Provedel alla Lazio. Un effetto domino che coinvolge anche il portiere polacco in scadenza nel 2023 con i viola, che contano di incassare almeno 4-5 milioni di euro. Nel frattempo la Fiorentina (da oggi in ritiro in Austria) ha rinnovato fino al 2025 il contratto del difensore Primavera Davide Gentile , nazionale Under 19, destinato a trasferirsi in prestito alla Pro Vercelli.