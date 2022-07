LA SPEZIA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, lo Spezia annuncia "di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '95, Leo Sena, al club di via Melara. A Leo Sena i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non". Il centrocampista brasiliano era approdato al club spezzino nella stagione 2020/2021. Per Leo Sena 19 presenze totali collezionate in maglia bianconera.