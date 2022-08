Spezia, fatta per Dragowski: via libera per Provedel alla Lazio

LA SPEZIA - Tutto definitivo, operazione portata a termine. Lo Spezia di Gotti ha chiuso l'arrivo del portiere polacco Dragowski dalla Fiorentina. La conclusione del tormentone è arrivato grazie all'offerta al rialzo da parte del club del presidente Platek. Adesso via libera per Provedel in direzione Lazio. Con il cerino in mano rimane Meret che, ad un certo punto, era stato molto vicino allo Spezia. Il portiere del Napoli ha comunque manifestato la sua voglia di lasciare il club partenopeo non avvertendo più la fiducia dell'ambiente.