Juve, Kiwior se ne va nella Super Premier League: Arsenal, 25 milioni allo Spezia

LA SPEZIA - Lo Spezia ha ceduto il difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal per una cifra base di 25 milioni di euro che potrà arrivare fino a 30 milioni con i bonus. L'operazione è stata finalizzata in queste ore dal direttore tecnico della squadra ligure Eduardo Macia, che in Premier League ha lavorato in passato con Liverpool e Leicester. Ieri in campo contro l'Atalanta in Coppa Italia, il 22enne nazionale biancorosso - recentemente accostato alla Juventus - lascerà l'Italia in queste ore per svolgere le visite mediche a Londra e firmare un contratto fino al 2028 con stipendio attorno ai 3 milioni annui, quintuplicato rispetto a quanto percepito dallo Spezia.