Toro, Vagnati e l'offerta per Piton

TORINO - [...] Se ne conoscono 8 generi e 40 specie, di pitoni. E poi c’è Lucas Piton : più una vipera, in realtà. La corporatura non è da colosso, un metro e 75 di altezza. E soprattutto, lui, non fa fuori le prede avvolgendoli con le sue spire, sino a farli scoppiare con la sola forza muscolare. Al contrario, Piton possiede il veleno: e con questo lascia sul campo morti e feriti. Spruzza negli occhi dell’avversario una finta dopo l’altra, in dribbling. E’ una lingua biforcuta, calcisticamente parlando. Perché quando si mette in moto sa disorientare chi ha davanti con scatti brucianti e impennate, manco fosse una moto. Un motorino sì, però: della corsia sinistra. [...] Dire che varrebbe la pena credere in lui portandolo a maturare in Europa non è un’idiozia. Per le qualità tecniche che ha, il gioco vale la candela. La chiave è il rapporto qualità/prezzo: se equilibrato, un rapporto convincente. E il Toro ci è sopra. Ci è sopra mani e piedi, quanto a interesse. [...]

Il lavoro di Vagnati

[...] Davide Vagnati era andato in tournée formativa in Sud America, a metà mese. Una settimana al caldo tra Argentina e Brasile. Dalle parti di Baires aveva visionato in particolare Francisco Ortega del Velez, 22 anni, anche lui esterno sinistro. Ma il ds non si era esaltato. Lo aveva intrigato di più Piton, visionato qualche giorno dopo in Brasile, sempre sulla scorta del lavoro di scouting preventivo compiuto in Italia al computer tra estate e autunno, con allegate telefonate interessate. E cosa abbiamo scoperto, adesso? Semplice: che il Torino ha addirittura già presentato un’offerta al Corinthians. [...] Raccontano infatti che Vagnati abbia formulato un’offerta sì da 4 milioni di euro, ma traducibile materialmente in un esborso da 3,25 milioni. Perché? Perché, fino a prova contraria, il Corinthians non ha ancora terminato di pagare l’acquisto del terzino ex granata Danilo Avelar. [...] Di qui quei 750 mila euro che il Torino intende detrarre dal pagamento di Piton: due piccioni con una fava. Ma il Corinthians lo valuta non meno di 5 milioni. Di qui il nodo. [....] Piton: una simpatica vipera.

