Toro, la situazione Bremer: intrighi Milan-Juve

TORINO - Dopo lo special derby di Bremer, la Bild ha rilanciato l’interesse del Bayern Monaco. Si aggiungono, i tedeschi, a quelle altre società straniere che stanno guardando alla crescita del difensore da almeno un anno, se non di più. Alludiamo a vari club inglesi, compreso il Tottenham di Conte-Paratici, più alcune piste spagnole di medio-alta classifica. […] Ma resta il fatto che, oggi come oggi, Milan, Juventus, Inter e Napoli appaiono avere chance maggiori per il semplice motivo che sono anche le società già più attive nei corteggiamenti, nei contatti con le parti e nella cura dei preliminari, in vista dell’assalto finale che si produrrà a fine stagione. […] Tanto che in questo momento il Milan è tornato a essere il club più caldo all’inseguimento del granata, pur con un distinguo fondamentale. […] Che si intenda il brasiliano quale alternativa prima a Botman (il Lilla continua a sparare richieste più alte del previsto per il proprio giocatore, sotto contratto sino al 2025) o che Bremer (fresco di rinnovo “strategico” sino al 2024) possa aggiungersi nei piani allo stesso olandese, la musica non cambia in modo decisivo, a 3 mesi dalla fine del campionato: appunto perché il Milan è la squadra che più di tutte ha operato per lubrificare i contatti in vista di un possibile assalto al granata, a tempo debito.