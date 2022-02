Toro, tre colpi per dare a Juric una squadra da coppe

TORINO - Da Bremer a Pobega per arrivare a Belotti, non esattamente tre giocatori che completano la rosa granata, bensì punti fermi del primo Torino di Juric in estate sono destinati a cambiare aria. Del brasiliano si parla diffusamente a pagina 17, mentre il centrocampista che è arrivato in prestito semplice dal Milan farà ritorno alla base (in merito il club rossonero continua a ribadire la granitica volontà di riprenderselo, a fine stagione). E si arriva al Gallo, quello del trio che in questo momento ha forse qualche pur minima chance di proseguire in granata. Ora come ora il centravanti non ha comunque iniziato i lavori per l’eventuale rinnovo di contratto che, quasi arrivati al mese di marzo, pare a questo punto essere piuttosto lontano.