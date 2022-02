Toro, miniera Bremer: soldi più giocatori da Milan e Inter

TORINO - Può diventare una miniera capace di offrire anche filoni di metalli preziosi al momento sconosciuti o comunque non preventivabili: è l’unica consolazione, se pensiamo (con afflati e sentimenti da tifosi) a questo conto alla rovescia già partito che porterà, a fine campionato, all’addio di Bremer. La perdita sarà in ogni caso amara, mai agrodolce. Sarà dolorosa. Si spezzerà un legame, un processo di crescita sotto uno stesso cielo. Eppure, dietro alle ambizioni tendenti alla Champions del giocatore e alle abitudini/esigenze/scelte di Cairo, può comunque aprirsi un sipario nuovo. Non si tratta soltanto di pensare ai soldi, ai 30 milioni o più che il Torino potrà portarsi a casa. Cairo valuta già Bremer non meno di una quarantina di milioni e se a gioco lungo le trattative decollassero con club di Premier, ad esempio, il club granata potrebbe pure battere meglio la grancassa, per batter cassa: lassù circolano più soldi.