Toro, Belotti: "Deciderò a fine campionato". Occhio al Milan e ora all'Atalanta

TORINO - I soldi di Cairo, i progetti di Juric, l’amore dei tifosi. Sono gli angoli del triangolo ideale all’interno del quale Belotti potrebbe ancora cambiare idea e decidere di prendere in mano la penna per rinnovare il contratto. Speranze realistiche, a oggi? Poche, pochissime. Ma la parola fine non è stata ancora scritta. Lo confermava lo stesso Juric, pochi giorni fa: «È un ragazzo eccezionale, Andrea. Un ottimo professionista. Abbiamo tutti grandissima fiducia in lui. Sono convinto che disputerà uno splendido finale di stagione. Poi ci parleremo e vedremo cosa vorrà fare». Il Gallo, dopo il gol alla Juve: «Non so se è stato l’ultimo derby, ma sono orgoglioso di me stesso e dei compagni perché abbiamo giocato una grande partita. Dopo 2 mesi da infortunato, quando sono tornato ad allenarmi con la squadra è stato tutto più facile: merito del mister che crede in me, come del resto i miei compagni». E, a fine ottobre: «Con Juric sono stato chiaro fin dal primo giorno: la scelta è stata rimanere per disputare una bella stagione anche per i tifosi e poi fare tutte le valutazioni alla fine. Entrambi sapevamo tutto questo fin dal principio, il patto era quello». Il Milan lo attira da anni per il suo tifo giovanile rossonero, San Siro, la piazza, le ambizioni, la città, lo scenario su scala europea che il Diavolo indubbiamente gli può offrire.