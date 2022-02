Torino, Vagnati: "Rinnovo di Belotti? C'è uno spiraglio"

TORINO - Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari: "Il rinnovo di Belotti? Uno spiraglio c’è. Ci sono spiragli per tutto: Andrea è attaccato a questa maglia, questa città e sente l’affetto da parte di tutti. La cosa migliore ora è parlarne il meno possibile, lavorare, e provare a fare più punti possibili. Verso la fine della stagione provare a riparlarci per capire se ci sono i presupposti da parte di entrambe le parti. Al di là del risultato di questa partita noi le ambizioni le dobbiamo avere perché comunque abbiamo una fame che arriva da 2 anni di risultati non consoni con la storia di questo club. Oggi è una gara importante, dobbiamo continuare e chiudere la stagione in crescendo".