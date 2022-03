Toro, avanti tutta per Saglam: è in scadenza e ha talento

TORINO - Gorkem Saglam: : turco, passaporto tedesco, gioca in Olanda. Inventa, in Olanda: è un trequartista. Sporadicamente ha giocato anche in posizione più arretrata, da centrocampista centrale. Ma è su quella fascia di campo speciale a metà strada tra mediana e attacco, dove occorrono piedi buoni, fiuto, capacità di visione, rapidità di pensiero e di azione, che questo ragazzo di 23 anni si è messo progressivamente in luce in queste ultime 2 stagioni. Vagnati ci è sopra: si dice così, gergalmente. Con i suoi osservatori, già volati più volte in Olanda per seguire e conoscere meglio Saglam. Il ds ha già imparato a memoria le doti del ragazzo (tecniche e fisiche, tra dribbling, scatti, assist e tiri), ma anche la sua situazione contrattuale. Perché se un giovane talento intriga per definizione, un giovane talento con in più il proprio cartellino in mano diventa automaticamente doppiamente interessante.