Dossena: "Se Belotti va via, Milik alternativa ideale"

Tra uno «spiraglio» e un «vediamo», il Torino ha iniziato a sondare l’accidentato terreno del mercato. In testa ai pensieri granata, a oggi, proprio quel reparto offensivo che per buona parte ruota intorno ai dialoghi con Belotti e a quelle che saranno le conseguenti decisioni del Gallo in tema di rinnovo. Se proprio la quadra non si dovesse trovare, con l’addio del capitano a parametro zero, ecco allora che in cima alla lista del tandem Cairo-Vagnati campeggia al momento il nome di Arkadiusz Milik. I granata monitorano la situazione della punta polacca ormai da un paio di sessioni di mercato e, come raccontato ieri, sono tornati a prendere in seria considerazione il profilo dell’ex Napoli, ora in Francia all’Olympique Marsiglia. Dove continua a segnare, come suo solito e come raccontano i 20 centri stagionali a fine marzo, ma dove i rapporti con il tecnico Sampaoli e con la piazza non sono certo idilliaci. Anzi. E, proprio in virtù di questo scenario, il club granata annusa la possibile occasione, con tanto di approvazione da parte di un grande ex come Beppe Dossena. «Milik ha qualità, gioca in un campionato fisico e potrebbe rappresentare la soluzione ideale qualora Belotti se ne andasse», ha raccontato ieri a Tmw Radio il campione del mondo in Spagna, 245 partite col Torino e uno scudetto Primavera nel 1977.