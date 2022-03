Torino, il ds del Wolfsburg: "Brekalo tornerà da noi in estate"

Josip Brekalo potrebbe tornare al Wolfsburg in estate. Il giocatore è attualmente in prestito al Torino , che hanno un'opzione di riscatto per 13 milioni ma che non parrebbero intenzionati a esercitare. Così ne parla Marcel Schafer , ds del club tedesco: "Finora nessun dirigente del Torino ci ha contattato. In estate tornerà da noi". Il croato ha ancora un anno di contratto con i "lupi", ma non parrebbe avere molta voglia di tornare a vestire la maglia dei campioni di Germania 2009 .

Vorrebbe mettersi in vetrina su un grande palcoscenico

Il giocatore vorrebbe fare bella figura ai prossimi Mondiali in Qatar, così da potersi mettere in mostra sul palcoscenico più importante in vista della scadenza del contratto, prevista per giugno 2023. Il croato, secondo la Bild, sarebbe intenzionato a giocare per un club che sia quasi sempre presente all'interno del grande calcio europeo, vorrebbe giocare per una squadra che sia costantemente in Champions e in Europa League, E sia il Torino che il Wolfsburg non soddisfacerebbero le sue pretese, per questo sarebbe in cerca di un'altra sistemazione.