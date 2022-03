L'agente di Cragno: "Si, c'è stata qualche chiacchierata con il Toro"

TORINO - La rivelazione di ieri mattina su queste colonne dell’interesse spinto del Torino per Alessio Cragno, in vista della prossima stagione, ha portato il sito “centotrentuno.com”, specializzato sul Cagliari e in genere sullo sport sardo, a sondare l’agente del portiere, Graziano Battistini. E poi a diffondere un suo breve commento, chissà però quanto voluto: "Chiacchiere ce ne sono sempre. Può starci che Alessio sia un portiere che piace e che sia accostato a più club. Però al momento, più che qualche classica chiacchierata, non c’è stato niente con il Torino".