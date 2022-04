Toro, per Bremer c'è DiMarco. E rispunta Caldara

A volte ritornano. Soprattutto quando gli interessi di parte diventano reciproca convenienza e potenziale mutua assistenza. È un attimo, nel calcio, che i dubbi delle notti di mezza estate deraglino in ripensamenti di primavera, per riciclarsi magari in nuove certezze appena si ripresenta la bella stagione. Non ci si deve dunque stupire se due trattative non portate a compimento dal Torino nello scorso agosto - una per tentennamenti del club granata (Mattia Caldara, finito poi al Venezia), l’altra per riserve del candidato prescelto (Federico Dimarco, rimasto all’Inter) - possono tornare d’attualità nel prossimo giugno. E magari anche prima.