Sorpasso sul Milan: l'Inter ha sempre più le mani su Bremer

TORINO - Si sa, Bremer piace a tutti. All’intera Europa , perché è diventato uno dei più forti difensori centrali del continente. Prima di entrare nel cuore della novità, proviamo a riepilogare la situazione. Cairo ha appena posto il timbro della cessione rinnovando il contratto del brasiliano fino al 2024 , altrimenti sarebbe andato in scadenza a giugno del ‘ 23 - proprio come Belotti quest’anno - e avrebbe rischiato di perderlo a parametro zero esattamente come potrebbe succedere per il Gallo . La prospettiva di uno svincolo ne avrebbe sensibilmente abbassato la valutazione che adesso, invece, è tornata molto alta . Si è trattato sostanzialmente di un gesto di riconoscenza da parte del giocatore verso una società che gli ha permesso di raggiungere questi livelli e la sua decisione, società a parte, è stata molto apprezzata anche dai tifosi che nonostante la sua annunciata partenza continuano ad incitarlo con grande calore .

Cairo spera di incassare più dei 25 milioni della clausola

Dunque: la monetizzazione di Bremer potrà essere gestita con maggior tranquillità e profitto, lanciando un’asta e sperando di ricevere una proposta superiore ai 25 milioni fissati come clausola rescissoria poiché il giocatore, nel momento in cui ha fatto il regalo a Cairo prolungando il contratto, ha messo dei paletti per avere a sua volta delle garanzie. Del resto Bremer è stato chiaro sin dai primi giorni del ritiro estivo a Santa Cristina. "Il mio futuro lo vedo in un club che giochi la Champions League. Giocare in una squadra senza ambizioni e con poca visibilità mi compromette, tra l’altro, la possibilità di conquistarmi la maglia della mia Nazionale. Adesso do tutto per il Toro ma a fine stagione guarderò altrove". Più chiaramente di così non poteva esprimersi [...]