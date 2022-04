Torino, Vagnati: "Pobega? Vedremo"

Straordinaria, come al solito, la prestazione di Gleison Bremer. Si è messo in tasca Giroud sin dai primi minuti: si è incollato al francese e non lo ha mollato mai. Fondamentali anche le sue chiusure: se il Milan non è riuscito a disturbare a più riprese la quiete di Berisha è proprio per merito degli interventi del brasiliano. Costantemente l'uomo giusto al momento giusto. E guai a chi gli parla di mercato: non promette amore eterno ai granata perché conscio che il suo tempo sotto la Mole stia per terminare, ma dimostra un attaccamento alla causa da leader. Sotto tutti i punti di vista: tecnico e carismatico. In campo la sua presenza è ovunque, il tocco più importante è sempre il suo. Basterebbe riavvolgere il nastro del match: l'ultima punizione di Theo Hernandez viene fermata proprio dalla sua provvidenziale uscita dalla barriera. Chi ha fatto bene è anche Tommaso Pobega, che sulla trequarti ha lavorato tanto soprattutto in fase di contenimento. Per lui era una gara speciale: il Milan è il suo passato, ma sarà anche il suo futuro. Sebbene Davide Vagnati prima del match abbia tenuto un timido spiraglio aperto: «Parleremo del suo futuro coi rossoneri a fine stagione». Come a dire: tornerà a Milano, ma non è detto che non possa prendere un nuovo biglietto per Torino.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport