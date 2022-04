Nuovo Toro, occhi in Romania: intriga Popescu, piace anche Olaru

TORINO - Se i compiti di Ivan Juric da qui a fine campionato sono mantenere sulla corda la squadra per creare una mentalità vincente utile anche per la prossima stagione, nonché testare i giovani per decidere se mandarli in prestito o confermarli, il ruolo di Vagnati è invece quello di sguinzagliare gli osservatori a caccia dei giocatori adatti a rinforzare la rosa in vista del secondo anno con il tecnico croato in panchina. Gli ultimi sotto la lente di ingrandimento sono due attaccanti esterni romeni: Octavian “Tavi” Popescu (19 anni) e Darius Olaru (24), entrambi in forza alla Steaua Bucarest, ora rinominata FCSB. Non certo casuale il fatto che il dt granata sia particolarmente attento agli uomini in grado di appoggiare l’azione del centravanti.

Juric gioca sempre con due trequartisti Questo perché Juric ha un modulo di riferimento che può essere interpretato con leggere differenze in base all’impiego di un tale o un talaltro elemento, ma dal quale non deroga: 3 sono i difensori, 4 i centrocampisti tra esterni e interni, 2 i trequartisti o attaccanti esterni che dir si voglia, una la punta di riferimento. Con i trequartisti che, anche per il dispendio di energie richiesto, vengono sistematicamente o quasi avvicendati, a partita in corso. Ergo, se in altri ruoli la differenza di valore tra titolare e riserva può essere maggiore, trattando l’argomento esterni offensivi a Juric vanno messi in dote quattro calciatori di livello simile. E alto.