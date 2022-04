Torino, Cairo e la frecciata a Belotti: "Potrebbe aver già firmato con altri"

TORINO - Il presidente del Torino Urbano Cairo torna a parlare del futuro di Belotti . Il centravanti e capitano del Torino è in scadenza di contratto e il suo futuro sembra sempre più lontano dal club granata. "Belotti va a scadenza e potrebbe aver già firmato con qualcuno. Dall'1 febbraio era libero di firmare con qualcun altro, teoricamente potrebbe anche averlo fatto. Deluso? No, di questo tema ormai non parlo più", ha detto il numero granata uscendo dagli uffici della Lega.

"Su Bremer c'è grande interesse"

Chi è destinato a movimentare il prossimo mercato è Bremer. Il brasiliano, a suon di ottime prestazioni, ha attirato l'attenzione di diversi club. "Su Bremer c'è molto interesse, anche all'estero. Però vediamo, aspettiamo e finiamo bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche", ha dichiarato Cairo, che poi ha commentato anche il processo sportivo sulle plusvalenze. "E' una cosa che andrà a sentenza, vediamo, non facciamo processi prima delle sentenze, vediamo come andrà . Ma non è facile stabilire il valore oggettivo dei calciatori, ove ci siano delle forme che possano dare maggiore oggettività bene, ma è molto difficile, sono molte le cose che influenzano il valore dei giocatori".