Toro, riecco Joao Pedro. Simeone molto più caro

Il dopo Belotti : salvo ripensamenti da entrambe le parti - il Gallo che riannoda il filo del discorso con Cairo , e Cairo stesso eventualmente disposto a riaccogliere il figliol prodigo dopo le recenti dichiarazioni più di chiusura che di apertura - in estate il Toro dovrà ridisegnarsi, dopo sette stagioni, senza il proprio centravanti nonché capitano. […] Tra i nomi tornati prepotentemente in auge quello di Joao Pedro . Un potenziale ingresso che ha una serie di pro e contro. In questa seconda colonna, oltre alla concorrenza della Fiorentina , rientra l’età del giocatore: il brasiliano naturalizzato italiano ha infatti compiuto 30 anni il 9 marzo scorso. Per quanto integro fisicamente - l’unico infortunio di rilievo tra l’inizio di ottobre e la metà di dicembre 2016, causa rottura del perone subito in allenamento - è chiaro che quello dell’azzurro non sarebbe un investimento tecnico e finanziario, ma squisitamente tecnico. […]

L'idea Simeone

[...] Molto più di Pellegri e Joao Pedro, tornando alle situazioni in entrata, costerebbe invece Simeone (tacendo di Milik, sogno mai tramontato dei granata che ha costi alti anche per l’ingaggio): 26enne che fin qui in campionato ha già raggiunto le 16 marcature (davanti all’argentino soltanto Vlahovic con 23 gol e Immobile con 25). Il figlio del tecnico dell’Atletico Madrid piace a Juric dai comuni tempi del Genoa, ma visto il rendimento recente ha pure una valutazione che facilmente supera i 20 milioni (il Verona lo riscatterà dal Cagliari per 11,5 milioni di euro). Una cifra non fuori dalla portata, per un Toro che però dovrà, restando ai titolari, reperire anche un portiere, un difensore per il dopo Bremer e un centrocampista se Pobega farà ritorno al Milan per restarci.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport