Popescu, un gol pure per Vagnati

Giovane, talentuoso e con il gol nel dna. Octavian Popescu, gioiello della Steaua Bucarest (oggi FCSB), sembra fatto apposta per il gioco di Ivan Juric. Il diciannovenne rumeno - osservato dal Torino insieme con il connazionale Darius Olaru, simile per caratteristiche ma più grande di quattro anni e specializzato negli assist (già 10 in 32 presenze stagionali, a fronte di 3 reti) - ha le qualità adatte per incidere alle spalle della punta nel 3-4-2-1 che negli anni è diventato il marchio di fabbrica dell'allenatore croato. […] In campionato, tra regular season e poule scudetto, ne ha messi a segno 9 (7 nella prima fase, 2 nella seconda). L’ultimo in ordine di tempo risale a domenica scorsa contro il Cluj e si è rivelato decisivo ai fini del risultato: stop, dribbling e destro dai 25 metri - deviato da un difensore avversario - per rompere l’equilibrio del match e tenere ancora viva la speranza di titolo per la squadra della capitale. Una giocata che non sarà di certo sfuggita al responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, a cui toccherà imbastire le trattative con la società rumena, notoriamente restia a far partire i suoi giovani senza un’offerta più che convincente dal punto di vista economico.