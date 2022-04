Mercato Toro, nuove idee dalla Romania: occhi su Stoica e Ilie

TORINO - Guarda sempre più a Est, precisamente in Romania, un Toro che, messe le basi di un progetto a crescente gradazione di soddisfazioni fin da questa stagione, punta a strutturarsi nella prossima. A Juric servono giocatori subito pronti, da mixare con profili di giovani da coltivare e portare a maturazione. L’emblema del granata arrivato quasi senza barba e che se ne andrà da giocatore di caratura internazionale è Bremer: il brasiliano era giunto a Torino da poco compiuti i 21 anni, e in estate sarà uno dei pezzi pregiatissimi del mercato (già molti, dall’Italia e dall’estero, i top club sulle sue tracce). Recenti, invece, gli investimenti sui vari Zima e Ricci, Seck e Pellegri; nel gruppo rientra anche Singo, che però è un prodotto della Primavera: calciatori freschi, e che con un tecnico ideale nel crescere i ragazzi possono rappresentare la spina dorsale che verrà per parecchi anni (questo al netto della possibile partenza di Singo, pure assai ricercato e non solo in Italia). Nell’ottica di modellare la squadra che ha in mente il tecnico proseguono, intanto, le missioni estere alla caccia di talenti a costi ragionevoli.